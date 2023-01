Il Cacciatore, quando Robert De Niro salvò il film: 'C'era bisogno di uno del suo calibro'

Avere uno come Robert De Niro in un film è un po' come avere in squadra Messi o Cristiano Ronaldo: un elemento come lui può letteralmente cambiare le sorti dell'intera operazione, cosa che effettivamente accadde in occasione di uno dei suoi film più apprezzati dalla critica, quel capolavoro che risponde al nome de Il Cacciatore, di Michael Cimino.

In fase di produzione il film del regista de I Cancelli del Cielo incontrò infatti non pochi problemi: il soggetto era di quelli non particolarmente facili da vendere, e la possibilità di riuscire a convincere i potenziali acquirenti era veramente prossima allo zero, almeno stando a quanto raccontato dal produttore Michael Deelay.

"Dovevamo ottenere milioni di dollari da qualche grosso studio, dopodiché avremmo dovuto convincere i vari mercati in giro per il mondo che valesse la pena acquistare il film una volta finito. Avevo bisogno di qualcuno del calibro di Robert De Niro" furono le sue parole. L'arrivo di Bob fu in effetti una svolta decisiva: oltre a collaborare nella scelta delle location, De Niro portò infatti con sé l'amica Meryl Streep, la quale recò in dote lo sfortunatissimo e indimenticabile John Cazale, che ne Il Cacciatore avrebbe fornito la sua ultima e forse più apprezzata prova attoriale prima di morire di cancro.

Insomma, puntare su Robert De Niro non è mai un azzardo... Ma questo, d'altronde, non lo scopriamo di certo oggi! Per saperne di più, intanto, qui trovate un nostro approfondimento su Il Cacciatore.