Il cacciatore di giganti: un flop annunciato o evitabile per Bryan Singer?

Questa sera verrà trasmesso su Italia 1 alle 21:30 Il cacciatore di giganti, la pellicola diretta da Bryan Singer ispirata alla celebre fiaba di Jack e i fagioli magici si rivelò tuttavia un pesante flop commerciale per la Warner che probabilmente avrebbe anche potuto essere evitato. Dai problemi in pre-produzione a quelli in post-produzione.

Già all'epoca della pre-produzione della pellicola, a riprese non ancora iniziate, la Warner stava riscontrando i primi problemi. Il regista inizialmente designato, D.J. Caruso assunto nel 2009, venne sostituito da Bryan Singer, il quale però non era affatto soddisfatto dello script che gli era stato consegnato; Singer così assunse Christopher McQuarrie, già suo collaboratore di lunga data e sceneggiatore Premio Oscar per I soliti sospetti. McQuarrie riscrisse completamente il film, usando gli stessi personaggi ma donandogli una nuova direzione e una nuova atmosfera. Tuttavia, questa riscrittura avrebbe comportato un budget ben più elevato, quindi Singer assunse anche Dan Studney per alleggerire il film e farlo rientrare nel budget con alcuni ritocchi di sceneggiatura.

Le riprese si svolsero in maniera piuttosto tranquilla, con Nicholas Hoult scelto come protagonista dopo aver battuto la concorrenza di Aaron Johnson e Aneurin Barnard. Hoult e Singer avevano lavorato già in X-Men: First Class, che Singer aveva prodotto e avrebbe nuovamente collaborato insieme nei successivi film sugli X-Men, Giorni di un futuro passato e Apocalisse.

L'altro grattacapo fu la post-produzione. Il film, sostanzialmente pronto per un'uscita nell'estate 2012 venne rimandato per non intralciare l'uscita de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno (sempre Warner) e inoltre bisognava sistemare gli effetti visivi, non ancora considerati soddisfacenti. Proprio gli effetti visivi grossolani furono uno dei punti a sfavore della pellicola, che non aveva esattamente il mordente di una pellicola avventurosa e per ragazzi.