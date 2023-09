Il cacciatore: il capolavoro di Michael Cimino torna al cinema in Italia in 4K

Il cacciatore di Michael Cimino, epocale capolavoro del 1978 che segnò una delle ultime tappe della New Hollywood, tornerà nelle sale cinematografiche italiane in una nuova versione restaurata in 4K grazie alla casa di distribuzione Lucky Red.

Il film, infatti, appare nel glorioso calendario uscite di Lucky Red per i prossimi mesi, ricco di appuntamenti, eventi e titoli imperdibili: nello specifico, Il cacciatore uscirà al cinema in Italia come evento nei giorni 22, 23 e 24 gennaio 2024, con ulteriori dettagli che saranno rivelati prossimamente.

Considerato uno dei capolavori del cinema internazionale, Il cacciatore ricevette ben 9 candidature ai premi Oscar del 1979, vincendone 5 tra cui quello per il miglior film e per il miglior regista a Michael Cimino. Interpretato da Robert De Niro, Christopher Walken e John Savage, con John Cazale (nel suo ruolo finale), Meryl Streep e George Dzundza in ruoli secondari, è un film di guerra sui-generis nel quale la guerra non appare quasi mai e che si concentra maggiormente sull'aspetto psicologico dei suoi protagonisti e su quello 'spirituale' di come il conflitto in Vietnam abbia rovinato l'anima dell'America. La storia è ambientata a Clairton, Pennsylvania, una cittadina operaia sul fiume Monongahela a sud di Pittsburgh, e in Vietnam, ed è basata in parte su una sceneggiatura mai prodotta intitolata The Man Who Came to Play di Louis A. Garfinkle e Quinn K. Redeker, a sua volta incentrata su Las Vegas e la roulette russa.

Dopo il successo planetario de Il cacciatore, Michael Cimino riuscì a produrre il capolavoro I cancelli del cielo, il cui flop all'uscita (fortunatamente rivalutato nei decenni successivi, com'è stato per tutto il cinema dell'autore) ne sentenziò la fine della carriera.