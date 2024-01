Il cacciatore: 5 aneddoti incredibili che non sapete sul capolavoro di Michael Cimino

Il cacciatore di Michael Cimino tornerà al cinema con Lucky Red la prossima settimana in una nuova edizione 4K che sarà in programmazione come evento speciale il 22, il 23 e il 24 gennaio: in preparazione alla visione, ecco 5 cose che non sapete su Il cacciatore:

Gli ordini folli di Michael Cimino : il co-sceneggiatore e regista Michael Cimino convinse Christopher Walken a sputare in faccia a Robert De Niro per davvero. Quando l'attore eseguì l'ordine folle del regista, De Niro ne rimase completamente scioccato, come dimostra la sua reazione catturata dalla cinepresa nella scena inserita nel film. Dopo il ciak, però, De Niro era così furioso che minacciò di lasciare il set. A proposito della sua richiesta, e soprattutto della decisione di Walken di ottemperare, Cimino disse di Walken: "Christopher è stato molto coraggioso!"

Gli schiaffi nelle sequenze della roulette russa sono autentici al cento per cento: gli attori erano molto agitati dai continui colpi ricevuti, il che, naturalmente, aggiungeva realismo alle scene. Tuttavia fu difficile trovare le comparse per quella sequenza, dato che il primo attore assunto per interpretare il capo dei rapitori si rivelò incapace di schiaffeggiare una star famosa come Robert De Niro. Diede le dimissioni, ma suggerì alla produzione di ingaggiare un suo amico che nutriva una particolare antipatia per gli americani, e Cimino lo reclutò immediatamente. Per vendicarsi dello sputo, De Niro disse ad una comparsa di schiaffeggiare Christopher Walken senza alcun preavviso: anche in questo caso, la reazione sul volto dell'attore non è recitata. Il dramma di John Cazale : durante le riprese l'attore John Cazale era estremamente debilitato dal cancro ai polmoni che di lì a poco se lo sarebbe portato via, e per questo motivo tutte le sue scene sono state girate per prime. Michael Cimino sapeva fin dall'inizio che Cazale stava morendo di cancro, ma lo studio ne era ignaro e quando i produttori lo venero a sapere, decisero di sostituire Cazale. Meryl Streep, compagna di Cazale all'epoca, minacciò di dimettersi se avessero rimpiazzato il collega, e Robert De Niro pagò personalmente la sua assicurazione per convincere i produttori a lasciarlo nel film. Cazale è morto poco dopo la fine delle riprese e non ha mai visto ultimato il capolavoro a cui ha preso parte.

: La scena in cui Steven, il personaggio di John Savage, durante la prigionia in Vietnam urla disperato "Michael, ci sono dei topi qui, Michael!", è figlia del caso: in realtà a parlare non è il personaggio Steven che urla all'amico Michael (il personaggio di Robert De Niro) ma il vero attore John Savage che urla al regista Michael Cimino. Savage era terrorizzato dai topi che infestavano il fiume e non voleva girare la scena, e stava urlando per chiedere al regista di tirarlo fuori dall'acqua: grazie al caso di omonimia tra il personaggio protagonista e il regista, la ripresa è stata inserita nel film. Robert De Niro e gli Oscar: come tutti i film della carriera di Michael Cimino, anche Il cacciatore alla sua uscita generò aspre discussioni, controversie e critiche per i suoi contenuti. Addirittura, Robert De Niro era così preoccupato per le polemiche suscitate dal film che non partecipò alla cerimonia degli Oscar: chiese all'Academy di poter assistere allo spettacolo nel backstage, ma quando gli fu negato decise di rimanere a casa, a New York City.

Il cacciatore tornerà al cinema in 4K distribuito da Lucky Red, come evento speciale il 22, il 23 e il 24 gennaio.