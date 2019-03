Caccia senza limiti nel nuovo spettacolare trailer di John Wick: Chapter 3 - Parabellum

i character poster di ieri anticipavano come sempre l'arrivo di un nuovo trailer ufficiale di John Wick: Chapter 3 - Parabellum, che infatti è stato diffuso in questi ore dalla Lionsgate per la gioia di tutti i fan di Keanu Reeves e del suo mortale e dinamico personaggio, assassino non più in pensione.

Alla fine del secondo film, John si vendicava del tradimento di Santino, uccidendolo però all'interno del Continentale di New York, per giunta sotto gli occhi sconvolti di Winston (Ian McShane), che infatti non può non scomunicare John da tutti i servizi della catena criminale e informarlo del raddoppio della sua taglia, ora di 14 milioni di dollari.



La storia riprenderà proprio dal momento in cui vediamo John correre via insieme al suo cane, costretto a correre ai ripari entro un'ora prima che si scateni l'Inferno e si apre la caccia alla sua testa. All'inizio del film la Scomunica non è ancora attiva, dato che Winston gli concede sessanta minuti, ma quando questa diventa attiva allora per Wick inizierà il dramma. Il trailer è iperdinamico e mostra già alcune sequenze d'azione che si preannunciano memorabili, dirette con estrema maestria da Chad Stahelski, qui davvero in stato di grazia. Ci auguriamo che il film possa bissare il successo e la qualità dei precedenti capitoli, ma finora le reazioni dei test screening sono state eccellenti.



John Wick: Chapter 3 - Parabellum è atteso nelle sale italiane il prossimo 16 maggio.