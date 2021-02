Caccia a ottobre rosso: la prima volta di Jack Ryan ma a rubare la scena è Sean Connery

Questa sera andrà in onda il film cult Caccia a ottobre rosso, adattamento cinematografico del romanzo best-seller di Tom Clancy, ispirato vagamente al vero ammutinamento della Storoževoj del novembre 1975 e che vedeva come protagonisti assoluti Sean Connery e Alec Baldwin che portava per la prima volta sullo schermo il personaggio di Jack Ryan.

Innanzitutto, il romanzo come detto sopra prende ispirazione da un fatto realmente accaduto: l'ammutinamento della Storoževoj nel novembre 1975, una fregata anti-sottomarino della Marina militare dell’URSS. Questa vicenda comunque differisce non poco da quella riportata nel film di John McTiernan: il tenente comandante e commissario politico, Valery Sablin, si ribellò contro il governo sovietico, allora guidato da Brežnev, accusandolo di aver abbandonato il leninismo e gli ideali comunisti.

Uscito nel 1990, Caccia a ottobre rosso ha infatti da poco celebrato il suo 30° anniversario, con il co-protagonista Courtney B. Vance che per l'occasione ne ha ricordato i giorni della produzione: "È stato molto d'impatto per me perché quello è stato il mio primo grande film ed è stato il mio primo grande film in studio, e ho letto il libro e volevo davvero interpretare quel personaggio. Quando ho ottenuto il ruolo invece è stato molto stressante. C'erano Sam Neill e James Earl e Alec Baldwin, è stata una grande sfida, un fantastico gruppo, e alla fine mi sono divertito moltissimo. È stato un momento di vita di grande impatto per me".

La pellicola è nota anche per essere la prima dove appare il personaggio di Jack Ryan sebbene questi venga quasi completamente eclissato dalla presenza di Sean Connery nel cast e vero fulcro della pellicola. Il personaggio sarebbe stato riproposto in seguito per due volte da Harrison Ford, poi da Ben Affleck e Chris Pine e infine sul piccolo schermo da John Krasinski.