Caccia a Ottobre Rosso compie 30 anni: Courtney B. Vance sull'eredità del film

Caccia a Ottobre Rosso, cult di John McTiernan tratto dal romanzo di Tom Clancy a sua volta ispirato vagamente al vero ammutinamento della Storoževoj del novembre 1975, è stato celebrato dal co-protagonista Courtney B. Vance in occasione del suo trentesimo anniversario.

Ecco cosa ha detto l'attore a proposito del thriller con Sean Connery e Alec Baldwin nei panni del celebre Jack Ryan:

"È stato molto d'impatto per me perché quello è stato il mio primo grande film ed è stato il mio primo grande film in studio, e ho letto il libro e volevo davvero interpretare quel personaggio. Quando ho ottenuto il ruolo invece è stato molto stressante. C'erano Sam Neill e James Earl e Alec Baldwin, è stata una grande sfida, un fantastico gruppo, e alla fine mi sono divertito moltissimo. È stato un momento di vita di grande impatto per me.”

Nello sviluppo della sua interpretazione dell'addetto al sonar Ronald Jones, Vance ha scoperto che non avrebbe dovuto modellarlo su nessuna persona realmente esistita, dato che il personaggio era descritto come un "gentiluomo davvero unico", il che ha reso facile la sua interpretazione: "Tutto ciò che ho fatto l'ho costruito insieme al regista con me stesso e ho appena iniziato a costruirlo con il regista."

