C. Robert Cargill conferma i villain che vedremo in Doctor Strange 2

Anche se un Doctor Strange 2 non è ancora stato confermato ufficialmente dai, il co-sceneggiatoreha spiegato che un sequel è già in fase di sviluppo.

"Io e Scott Derrickson non abbiamo ancora iniziato a scrivere ma penso che il villain sarà comunque Nightmare e che Barone Mordo sarà coinvolto essendo qualcuno che si considera il difensore della legge naturale" spiega il co-sceneggiatore.

C. Robert Cargill, dunque, conferma Nightmare come possibile villain del sequel, con l'evoluzione del personaggio del Barone Mordo (Chiwetel Ejiofor) che, come nei fumetti, avrà una svolta da 'villain': "Per chi ha letto i fumetti, sapete che il Barone Mordo ha un arco narrativo molto particolare, ed è qualcosa che abbiamo discusso con Chiwetel già durante la lavorazione del primo. E parte della motivazione per la quale Chiwetel ha voluto interpretare Mordo è perché, come personaggio, ha un finale definitivo ed è uno affascinante. E quel che so è che, sia che saremo coinvolti o meno, la Marvel è intenzionata a non rendere Mordo un villain monodimensionale, ma farne un personaggio straordinario simile a Loki. Questo è l'obiettivo con Mordo".

Al momento, Doctor Strange 2 non ha una data di uscita ma è facile intuire che possa uscire nei prossimi mesi.