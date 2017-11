C'era una volta Sergio Leone: arriva il cofanetto con tutti i film del regista

: Tutte le opere di Sergio Leone arrivano in Home Video in un’unica, imperdibile uscita: il cofanettosarà disponibile in formato DVD e Blu- ray a partire dal 13 dicembre grazie a Eagle Pictures.

Uno scrigno di capolavori, a tiratura limitata e numerata, che per la prima volta racchiude in un’unica uscita tutti i 7 film del regista. Ogni cofanetto sarà impreziosito da una card da collezione numerata che riproduce la cover di uno dei leggendari film del maestro.

Il padre dello spaghetti-western, colui che fece di Clint Eastwood una star internazionale, trasformando un samurai di Akira Kurosawa in un laconico pistolero, realizzando, a suggello di una straordinaria carriera, uno dei film più belli e amati di tutti i tempi. Il cofanetto targato Eagle Pictures racchiude tutta questa straordinaria filmografia, quella di un regista che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema.

I 7 titoli del cofanetto, in vendita dal 13 dicembre in formato DVD e Blu-ray e già disponibili al pre-order su Amazon, sono:

IL COLOSSO DI RODI: Film epico diretto dall'allora esordiente Sergio Leone, che narra la storia dell'enorme statua fatta costruire da Serse all'imbocco del porto di Rodi per bloccare i movimenti delle navi greche.

PER UN PUGNO DI DOLLARI: Primo capitolo della “trilogia del dollaro”, che consegnò l'opera di Sergio Leone alla storia del cinema, inaugurando al contempo la fruttuosa stagione dei cosiddetti spaghetti - western e la carriera di Clint Eastwood.

PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ: Secondo film della celebre trilogia, che definisce e consacra al mito il "western all'italiana" targato Sergio Leone. Clint Eastwood veste nuovamente i panni del pistolero senza nome, regalandoci uno dei tanti ruoli indimenticabili della sua carriera.



IL BUONO IL BRUTTO E IL CATTIVO: Terzo e ultimo capitolo della saga, dove il regista sposta le vicende nel contesto storico della guerra di secessione americana. Un western dal sapore epico, dove la realtà incontra la leggenda.

C’ERA UNA VOLTA IL WEST: Leone dirige un cast stellare, composto da Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards e Charles Bronson. Fuorilegge, avventurieri, uomini d'affari e la vedova più famosa della storia del cinema compongono questo straordinario western, impreziosito dalla colonna sonora di Ennio Morricone.

GIÙ LA TESTA: Un ribelle irlandese esperto di dinamite emigra in Messico dove si allea con un rozzo e generoso bandito per svuotare una banca. Si ritrovano insieme a combattere con le truppe dei rivoluzionari Pancho Villa ed Emiliano Zapata. Un dramma avventuroso, con un cast di attori istrionici.

C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA: L’ultimo film di Sergio leone, da molti considerato il suo capolavoro e con un Robert De Niro d’eccezione: un’opera dal sapore proustiano, che racconta le vite dei componenti di un piccolo gruppo di gangster di New York.