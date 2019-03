C'era una volta a... Hollywood: Tarantino sta completando il film per l'anteprima a Cannes

Quentin Tarantino starebbe lavorando giorno e notte sul montaggio di C'era una volta a... Hollywood per completarlo in tempo in vista di un'anteprima prestigiosa al prossimo Festival di Cannes.

L'obiettivo del regista sarebbe quindi quello di tornare sulla Croisette dove venticinque anni fa vinse la prestigiosa Palma d'Oro con Pulp Fiction, film con il quale l'anno successivo si guadagnò anche l'Oscar alla migliore sceneggiatura. C'era una volta a... Hollywood potrebbe quindi fare il suo debutto al festival il 21 maggio 2019, esattamente 25 anni dopo la premiere di Pulp Fiction.

In precedenza, Tarantino aveva dichiarato a proposito della pellicola: "Ho lavorato allo script negli ultimi cinque anni e ho vissuto a Los Angeles County per la maggior parte della mia vita, compreso il 1969 [anno in cui è ambientato il film], quando avevo già 7 anni. Sono davvero emozionato di poter raccontare questa storia, una storia di una Los Angeles e di una Hollywood che non esistono più. E non potrei essere più felice di avere nel cast DiCaprio e Pitt per i ruoli di Rick e Cliff".

Il montaggio definitivo del film non sarebbe ancora pronto, motivo per il quale Tarantino starebbe lavorando incessantemente per avere la sua ultima fatica pronta per l'anteprima a Cannes. Se i tempi non dovessero essere sufficienti, Tarantino potrebbe comunque decidere di mostrare al pubblico del festival un primo montaggio di C'era una volta a... Hollywood non definitivo, ma questa è al momento solamente un'ipotesi.

Dopo la diffusione in rete dei primi poster di C'era una volta a... Hollywood che ritraggono i tre protagonisti principali, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, non ci resta che attendere l'arrivo del primo trailer. La pellicola ha una data d'uscita americana fissata al 26 luglio 2019 mentre in Italia arriverà a settembre.