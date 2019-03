C'era una volta a Hollywood: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Quentin Tarantino

Come promesso, ecco finalmente il primo trailer ufficiale di C'era una volta a Hollywood, l'attesissimo nuovo film scritto e diretto da Quentin Tarantino.

Nel filmato promozionale, che come al solito potete visionare comodamente nell'articolo, possiamo ammirare non solo la Los Angeles degli anni '60 ricostruita minuziosamente dal cineasta di Pulp Fiction, ma soprattutto i protagonisti Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Margot Robbie e Al Pacino.

Il trailer, che si apre con i personaggi di Pitt e Di Caprio intervistati su un set cinematografico, non rivela assolutamente nulla della trama del film, ma offre alcune immagini suggestive che mostrano la Sharon Tate di Margot Robbie, il cameo di Bruce Lee (vero e proprio idolo di Tarantino) e in più in generale si focalizza sulle gesta attoriali dei due protagonisti, impegnati nella realizzazione di vari film su diversi set e con numerose acconciature e costumi.

Vi ricordiamo che C'era una volta a Hollywood arriverà nei cinema statunitensi a partire dal prossimo 26 luglio; al momento non è ancora stata comunicata una data di uscita italiana, ma ovviamente vi terremo aggiornati.

Ambientato nella Los Angeles dell'estate del 1969, il film è incentrato su un attore televisivo di nome Rick Dalton (DiCaprio) che dopo il breve successo ottenuto grazie ad una serie televisiva western vuole debuttare nel mondo del cinema. Stesso obiettivo per la sua spalla Cliff Booth (Pitt), di mestiere controfigura e stuntman. Ma l'orribile omicidio di Sharon Tate (Robbie), vicina di casa di Rick, e di quattro suoi amici per mano dei seguaci di Charles Manson, rischia di complicare le cose.

Nel cast anche Dakota Fanning, Tim Roth, Kurt Russell e Michael Madsen. Il film, inoltre, sarà l'ultima apparizione di Luke Perry, tragicamnente scomparso poco dopo la fine delle riprese.