C'è un sosia di David Schwimmer che se ne va in giro a rapinare negozi

Stando a quanto riferito dalla BBC a Blackpool in Inghilterra c'è un sosia della star David Schwimmer che se ne va in giro a rapinare negozi di alimentari.

Gli ufficiali hanno condiviso la foto segnaletica dell'uomo, descritto in maniera ufficiale come "la copia sputata dell'attore di Friends David Schwimmer", immortalato nell'atto di portare via da un negozio una cassa di birra.

La cosa divertente è che, in pochi minuti, i fan della celebre sitcom degli anni '90 hanno letteralmente bombardato la pagina Facebook della polizia di Blackpool con battute ispirate allo show. La polizia ha successivamente affermato che Schwimmer non si trovava nel Regno Unito al momento del reato. "Grazie a tutti per le vostre risposte veloci. Abbiamo esaminato a fondo questa questione e abbiamo confermato che David Schwimmer era in America in questa data", hanno scritto.

La polizia ha fatto appello a chiunque avesse informazioni sul furto o sul doppelgänger: il sospettato è ricercato per il presunto furto di una giacca, di un portafogli e di un cellulare, furto che sarebbe stato commesso nel ristorante "Da Mr. Basrai" in Talbot Road lo scorso 20 settembre.

Schwimmer ha recitato in Friends dal 1994 al 2004. Non è noto se l'attore candidato agli Emmy abbia mai visitato la località balneare del Lancashire, nota per la sua Pleasure Beach e il Festival of Lights.