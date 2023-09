Byun Hee-Bong è morto: era uno degli attori preferiti di Bong Joon-ho

Byun Hee-Bong, attore coreano, si è spento all'età di 81 anni: l'annuncio arriva dalla famiglia dopo anni di lotta contro un cancro al pancreas. Hee-Bong era tra i volti cinematografici preferiti del regista premio Oscar Bong Joon-ho con il quale ha collaborato per molti film.

Hee-bong ha esordito nel mondo delle serie televisive prima di approdare sul grande schermo: divenne famoso in Sud-Corea per interpretare ruoli più eccentrici in serie come The First Republic, The Joseon Dynasty 500 Years: Seoljungmae e The Legendary Doctor - Hur Jun. Il debutto cinematografico avvenne con Eunuch di Lee Doo-yong ma il vero e proprio sodalizio con Bong Joon-ho iniziò con Cane che abbaia non morde nel 2000, primo film del regista.

Byun Hee-Bong e il regista premio Oscar continuarono a lavorare insieme anche per

Memorie di un assassino, tratto da una storia vera che racconta gli omicidi del primo serial killer coreano. Il vero l'assassino di Memories of Murder si chiese persino come mai non fu tra i sospettati. Successivamente la collaborazione si solidificò con The Host (per il quale vinse il premio come miglior attore non protagonista ai Blue Dragon Film Awards 2006) e Okja.

Byun Hee-Bong era lontano dal grande schermo già da tempo quando Bong Joon-ho vinse l'Oscar come miglior film con Parasite che diventerà una serie televisiva HBO. Adesso il regista è un volto affermato di Hollywood: tutti i dettagli su Mickey17, il nuovo film di Bong Joon-ho con Robert Pattinson.