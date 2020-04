By The Sea, l'ultima volta di Angelina Jolie come moglie di Brad Pitt

Strano significato ha avuto questo By The Sea per la coppia Angelina Jolie/Brad Pitt: i due coniugi più chiacchierati della Hollywood dello scorso decennio erano infatti in luna di miele quando cominciarono a lavorare sulla sceneggiatura del film che, per ironia della sorte, fu anche una sorta di testamento artistico della loro unione.

Già, perché il film diretto da Angelina Jolie ed interpretato dall'attrice stessa e dall'allora marito fu anche l'ultimo in cui troviamo la troviamo accreditata con il nome di Angelina Jolie Pitt (l'attrice, infatti, cambiò il suo cognome dopo il matrimonio con la star di Vi Presento Joe Black e Fight Club).

Le pratiche per il divorzio avrebbero poi preso il via nel 2016, un anno dopo l'uscita del film; curiosamente il film fu anche la seconda volta in cui i due recitarono insieme dopo Mr. & Mrs. Smith del 2005, film da cui partirono le voci che parlavano di una relazione clandestina tra i due (Pitt, all'epoca, era ancora sposato con Jennifer Aniston).

Nel film li vediamo nei panni di una coppia in crisi in vacanza in Francia: i due passeranno la maggior parte del tempo nel loro albergo a spiare tramite un buco la coppia che soggiorna nella stanza adiacente alla loro, ritrovando complicità ma anche impelagandosi in alcune dinamiche alquanto equivoche. Il film è in onda stasera su Iris: qui trovate la nostra recensione di By The Sea.