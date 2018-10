By the Grace of God è il nuovo film di Francois Ozon: teaser poster e immagine ufficiale

È sempre Variety ha informarci oggi che By the Grace of God (Grâce a Dieu) è il titolo del nuovo film dell'apprezzato Francois Ozon, regista di opere drammatiche e di spessore cinematografico quali Frantz e Nella casa, di ritorno adesso al cinema con un dramma incentrato sull'abuso sessuale.

Il film è ispirato alla scandalo che ha circondato la figura di Bernard Preynat, un prete cattolico accusato di aver abusato sessualmente di alcuni scout tra il 1986 e il 1991, condannato solo di recente dopo che alcune delle sue vittime hanno deciso di testimoniare come parte dell'accusa.



La storia di By the Grace of God seguirà quindi Alexandre, un uomo di 40 anni che vive a Lione con la moglie e i figli che scopre che un sacerdote che lo ha violentato quando era piccolo lavora ancora con i bambini. Unirà allora le forze con Francois ed Emmanuel, anch'essi vittime del sacerdote, per portare giustizia e sollevarsi dal "peso del silenzio" per aver taciuto gli abusi in tutti questi anni.



By the Grace of God vede nel cast Melvil Poupaud, Denis Menochet e Swann Arlaud e a quanto pare è descritto già come uno dei film più audaci e politicamente schierati di Ozon. L'uscita è prevista nelle sale francesi il prossimo 20 febbraio 2019, con una possibile anteprima mondiale al Festival di Berlino.