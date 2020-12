Buzz Lightyear, tutta la storia del personaggio di Toy Story!

Con l'uscita del primo e indimenticabile Toy Story nel 1995, il personaggio di Buzz Lightyear è divenuto nel corso dei successivi venticinque anni una delle creazioni più amate e famose dei Pixar Studios, anche con alcune catch phrase e sequenze tra le più immortali e citate del cinema d'animazione tutto.

Esattamente come Woody, Rex e gli altri personaggi del film, anche Buzz (nome omaggio a Buzz Aldrin) è un giocattolo, sebbene ispirato a qualcuno di realmente esistito nel mondo di Toy Story, forse protagonista di un blockbuster di successo, un astronauta o space ranger coraggioso di cui verranno raccontate le origini e le gesta nell'annunciato Lightyear, film d'animazione Pixar in arrivo nel 2022.



Fa la sua prima comparsa quando viene regalato per compleanno ad Andy, portando scompiglio nella famiglia di giocattoli del bambino. Quando Woody sente infatti che Andy si sta affezionando più a Buzz che a lui, spinto dalla rabbia, combina un disastro e dà inizio a una serie di eventi che allontaneranno entrambi dal bambino e li costringeranno a unire le forze e tornare a casa.



In Toy Story 2 la loro amicizia è ormai salda e quando Woody viene rapito per essere venduto da un collezionista fuori di testa, Buzz diventa il leader della squadra recupero dell'amico, partendo per una missione di salvataggio.



In Toy Story 3 Buzz viene riportato al suo settaggio iniziale e diventa per breve tempo un nemico, poi spagnoleggiante e focoso e infine normale. Resta comunque uno degli eroi della stori.a



In Toy Story 4 di Josh Cooley è nuovamente costretto a mettersi sulle tracce di Woody, questa volta a causa del piccolo Forky.