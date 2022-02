Buster Keaton, James Mangold di Logan e Indiana Jones 5 alla regia del biopic!

Mentre si avvicina la fine delle riprese di Indiana Jones 5, il regista e sceneggiatore James Mangold è già pronto ad annunciare il suo nuovo film, che sarà dedicato al leggendario Buster Keaton.

Come riportato da Deadline, Mangold e 20th Century Studios stanno sviluppando un progetto su Keaton e che Mangold dirigerà e produrrà. Il film sarà basato sul libro Buster Keaton: Cut to the Chase, scritto da Marion Meade, ma poiché il film è ancora nelle prime fasi di sviluppo, al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.

Joseph Frank "Buster" Keaton è stata (ed è ancora oggi) una delle grandi icone del cinema e dell'intrattenimento americano. Keaton è stato un pioniere durante gli anni del cinema muto ed è ampiamente riconosciuto come una delle più grandi star del cinema classico di Hollywood, nonché uno dei più grandi registi della storia del cinema.

Mangold prosegue dunque la sua notevole carriera, durante la quale ha già realizzato diversi biopic, come Ford v Ferrari e il film biografico di Johnny Cash Walk the Line, interpretato da Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon. Il suo prossimo film, Indiana Jones 5, uscirà nel 2023 e sarà il primo film della saga con protagonista Harrison Ford a non essere diretto da Steven Spielberg. Per altre letture recuperate il nostro Everycult su Copland.