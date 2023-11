La Bussola d'oro, l'autore del romanzo propose un cast diverso da quello del film

Prima che in tv arrivasse His Dark Materials, la trilogia di Philip Pullman aveva già ottenuto un adattamento al cinema con La Bussola d'oro del 2007 che, però, non aveva riscosso particolare successo tra pubblico e critica. L'autore, però, propose ugualmente un suo cast ideale.

La Bussola d'oro convinse George R.R Martin a volere un adattamento seriale del Trono di Spade, facendo capire come il formato "serie tv" a volte risulti essere più adatto per realizzare storie provenienti da saghe e da romanzi. L'importanza che hanno gli autori dei libri nel grande mosaico che è una trasposizione cinematografica molto spesso dipende dall'approccio della produzione e dal modo in cui hanno intenzione di lavorare con il materiale originale.

La cancellazione della trilogia che doveva essere realizzata con La Bussola d'oro a confermato quanto il progetto fosse debole dal punto di vista narrativo. Solo con l'arrivo in tv di His Dark Materials la storia ha ottenuto il riscatto necessario. Originariamente, però, l'autore della trilogia letteraria Philip Pullman, aveva proposto un "cast ideale" per interpretare i vari personaggi che sarebbero comparsi all'interno del film. Originariamente, avrebbero voluto Jason Isaacs per interpretare Jason Isaacs, Nicole Kidman come Mrs. Coulter e Samuel L. Jackson come Lee Scoresby.

I risultati deludenti ottenuti dal film hanno confermato quanto, l'idea originale dell'autore avrebbe potuto portare a risultati diversi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!