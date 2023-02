Bussano alla porta: il nuovo thriller con Dave Bautista certificato 'Fresh' su RT!

Poco dopo il debutto nelle sale di Bussano alla porta, il celebre Rotten Tomatoes ha rivelato sui social il punteggio complessivo totalizzato dal nuovo thriller targato M. Night Shyamalan, che vede protagonista Dave Bautista.

La pellicola, che come vi avevamo riportato era stata già valutata positivamente dopo le prime anteprime, è stata ufficialmente certificata "Fresh", con un punteggio del 71% basato all'incirca su 100 recensioni dei critici: "Anche se spesso è meno che spaventoso e parti della storia non nascondono molto, Knock at the Cabin è un thriller stimolante e vede uno Shyamalan di livello superiore".

Secondo ComicBook: "Knock at the Cabin offre al pubblico una premessa sconcertante che sembra fin troppo reale, ma sufficientemente accentuata, con la sua struttura narrativa complessiva che rende facile accettare gli eventi fino alla sua conclusione. La natura intima dell'ambientazione e le esibizioni coinvolgenti di un ensemble coeso aiutano a vendere la stravaganza del concetto, anche se il risultato finale potrebbe irritare il pubblico. L'esperienza avrebbe potuto facilmente segnare tre delusioni di fila per Shyamalan, che è invece riuscito a riprendersi abbastanza forte abbracciando i suoi punti di forza narrativi e registici".

Prima di salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di Bussano alla porta, disponibile nelle sale italiane dal 2 febbraio.