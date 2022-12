Bussano alla porta: il terrore è letteralmente sull'uscio di casa nel nuovo poster

A poche ore dalla pubblicazione del secondo trailer ufficiale di Bussano alla porta, l'attesissimo nuovo thriller scritto e diretto da M Night Shyamalan è tornato a mostrarsi con un suggestivo poster pubblicato su Twitter.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la nuova locandina di Bussano alla porta riassume in una semplice immagine dal forte impatto visivo l'idea alla base del film, ovvero quella di una baita di montagna presa d'assalto da quattro individui misteriosi: la storia, basata sul bestseller nazionale "The Cabin at the End of the World" di Paul Tremblay, è quella di una famiglia che, durante una vacanza in una casa isolata tra i boschi, viene presa in ostaggio da un gruppo di sconosciuti armati che annunciano di venire dal futuro con l'obiettivo di impedire l'imminente apocalisse.

I quattro 'villain' sono interpretati da Dave Bautista (Dune, Guardiani della galassia, Glass Onion), dalla candidata ai BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasion, Old), da Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e da Rupert Grint (Servant, franchise di Harry Potter), mentre i tre componenti della famiglia protagonista avranno il volto del candidato al Tony e all'Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), di Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag) e della giovane debuttante Kristen Cui.

Bussano alla porta uscirà il 2 febbraio nelle sale italiane, distribuito da Universal Pictures, ma i fan di M Night Shyamalan potranno ritrovare il regista cult anche su Apple TV+, con la quarta stagione di Servant in uscita sulla piattaforma dal 13 gennaio: il trailer finale di Servant 4 è a solo un click di distanza.