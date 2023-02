Bussano alla porta: Shyamalan risponde alle critiche sui suoi plot twist

M. Night Shyamalan, in sala con Bussano alla Porta, risponde alle critiche riguardo la tendenza a chiudere i suoi film con plot twist capaci di sconvolgerne la trama, tendenza che, con gli anni, è diventato un vero marchio di fabbrica per il regista indiano.

Già dal suo primo grande successo, Il Sesto Senso, Shyamalan ha abituato il suo pubblico a sconvolgimenti nella trama in grado di stupire e stravolgere il senso delle proprie pellicole, trasformando questa sua attitudine nello script in una firma presente in quasi tutti i suoi lavori.

Proprio la capacità di raccontare storie in modo personale è considerata da molti una delle grandi forze di Shyamalan e, allo stesso tempo, è stata criticata da qualcuno come una scelta forzata e non sempre azzeccata. In merito il regista ha risposto, parlando con UNILAD: “Non ci penso. Se dovessi essere critico rispetto alle critiche, direi che la loro esperienza artistica non è delle migliori. È il nostro lavoro dare forza alla nostra voce. Faccio film di mistero, quindi alla fine ci sono risposte a questi misteri che vengono naturalmente, insieme al tipo di storie che racconto".



Il regista ha poi continuato: "Il mio lavoro consiste nel far arrendere il pubblico che cerca di capire e fargli esclamare - Un altro plot twist. Wow, ancora differente rispetto a quello prima e con un sapore differente ed elementi d’interesse nuovi. - Ho la tendenza a disegnare qualcosa che appaia fresco e che non ho mai fatto prima. Non mi interessa uccidere qualcuno o rendere i villain complicati e facilmente empatizzabili. Trovo lo scrivere storie molto interessante, e mi piace pensare a belle storie e a quando un personaggio ci entra dentro. Lo scrivere in maniera non lineare è una delle parti divertenti del processo ”.

In un’altra intervista, Shyamalan aveva parlato dell’importanza dei finali, ribadendo le sue idee come sceneggiatore. Per quanto riguarda la sua ultima fatica c’è molto interesse nel capire se Shyamalan cercherà ancora una volta di stupire tutti con un finale a sorpresa dei suoi, e, in tal senso, come allerta spoiler vi consigliamo di non continuare la lettura dell’articolo se non volete avere alcun tipo di anticipazione.

Con Bussano alla Porta Shyamalan ha deciso di andare in controtendenza con la sua attitudine e il vero plot twist del film è che non c’è un plot twist. In attesa di capire se questa scelta rompe la tradizione o la trasforma in qualcosa di metanarrativo, ci sentiamo di affermare che il regista non abbia alcuna intenzione di cambiare il suo modo di scrivere e raccontare storie.

Bussano alla Porta ha destato ottime impressioni già dall’inizio e sta ricevendo ottimi riscontri al box office e, in attesa del suo prossimo lavoro, siamo sempre più curiosi di capire quali assi possa tirare fuori dalla sua infinita manica.