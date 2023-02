Bussano alla Porta, Shyamalan su Dave Bautista: 'Ha dovuto convincersi di essere bravo'

Bussano alla Porta è l'ennesima prova degna di lode infilata da Dave Bautista nel corso degli ultimi anni: l'ex-wrestler è ormai lanciatissimo verso una dimensione da attore a tutto tondo, e a confermare credibilità di cui il nostro può ormai vantare dalle parti di Hollywood arrivano ora le parole di M. Night Shyamalan.

Già alcuni giorni fa il regista de Il Sesto Senso aveva parlato delle reazioni al suo annuncio di voler collaborare con Bautista: Shyamalan è tornato sull'argomento proprio in queste ore, sottolineando come sia stato necessario che l'attore stesso si convincesse della sua bravura per arrivare a quella che il regista definisce una delle migliori performance dell'anno.

"È stato un processo che doveva portarlo a convincersi di poter essere davvero così bravo, e lui lo è davvero. Dave è un ragazzo umile e molto autocritico, con tanta volontà di lavorare durissimo. C'è un modo giusto di chiedere a te stesso di migliorare, e poi c'è quello autodistruttivo che ti porta soltanto a rendere di meno" sono state le parole di M. Night Shyamalan.

E voi, avete già assistito alla nuova prova di Bautista? Cosa ne dite? Fatecelo sapere nei commenti! Su Rotten Tomatoes, intanto, Bussano alla Porta è già certificato fresh!