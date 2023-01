Bussano alla porta, Shyamalan su Dave Bautista: 'Tra le performance migliori dell'anno'

Pochi giorni dopo l'uscita del secondo trailer ufficiale di Bussano alla porta, torniamo a parlare del prossimo film diretto da M. Night Shyamalan che vedrà protagonisti Rupert Grint e Dave Bautista.

E proprio della star di Guardiani della Galassia ha parlato il regista durante la sua recente intervista con ComicBook.com, che ha voluto sottolineare l'incredibile performance dell'attore:

"Bautista è - beh, ero a una cena con alcuni amici, e mi hanno detto 'Come sta Dave Bautista? Il wrestler, giusto? È pazzesco! Com'è stato?' E io ero tipo 'La sua è stata una delle migliori interpretazioni dell'anno.' E loro erano tipo 'Hahaha!' E io ero tipo, 'Nah... non è uno scherzo, vi sto solo dicendo le cose come sono. Questo tizio ce l'ha fatta.' L'uomo giusto, nel ruolo ruolo, nel momento giusto della sua vita", ha spiegato Shymalan. "Ha fatto quello che speri che tutti gli attori facciano per te, ovvero essere completamente vulnerabili, si è messo completamente a mia disposizione, dicendomi 'Mi fido di te.' E per questo motivo ho sentito il bisogno di voler far emergere la sua bellezza di essere umano. Un bel momento".

Per salutarvi, vi lasciamo con le recenti dichiarazioni di M. Night Shyamalan su Bussano alla porta e vi ricordiamo che la pellicola arriverà nelle sale italiane il prossimo 2 febbraio.