Bussano alla porta sarà rated-r: per M Night Symanalan è la prima volta dai tempi di...

Dal primo trailer ufficiale di Bussano alla porta non era scontato, ma a quanto pare il nuovo film di M Night Shyamalan sarà classificato rated-r quando uscirà negli Stati Uniti, il 3 febbraio prossimo.

La sorpresa in questo caso è addirittura doppia, in quanto negli ultimi decenni M. Night Shyamalan ha colpito il pubblico con alcuni dei migliori film thriller horror PG-13, ma a quanto pare il suo prossimo lavoro sarà un po' diverso. A differenza di The Visit del 2015, Glass del 2016 o del suo titolo più recente, Old, l'ultimo progetto del maestro dei colpi di scena ha ricevuto ufficialmente una valutazione "R" per "Violence and Language". L'unico altro film di Shyamalan targato "R" fu The Happening del 2008, noto in Italia con il titolo di E venne il giorno, che comprensibilmente si guadagnò il bollino rosso anche solo per le numerose scene di suicidi di massa.

Insomma, in base a questo grosso aggiornamento chi dal materiale promozionale di Bussano alla porta si aspettava un thriller teso e psicologico, incentrato tutto su grosse e difficili decisioni morali, probabilmente dovrà ricredersi e tenersi pronto anche a tanto sangue (e parolacce, probabilmente: negli Stati Uniti, i film che ottengono una "R" quasi sempre se la guadagnano per 'violenza realistica' e 'linguaggio scurrile', legato anche a riferimenti sessuali).

Il film, lo ricordiamo, in Italia uscirà il 2 febbraio, con un giorno d'anticipo rispetto al mercato nord-americano, distribuito da Universal.