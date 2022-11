Bussano alla porta: un poster inquietante svela la data del nuovo film di Shyamalan

Il primo trailer ufficiale di Bussano alla porta, allora conosciuto col titolo internazionale di Knock at the cabin, aveva anticipato una data d'uscita per un generico febbraio 2023, e adesso il nuovo poster conferma il giorno esatto.

Come potete vedere nell'inquietate locandina in calce all'articolo, Bussano alla porta uscirà in Italia dal 2 febbraio, e arriverà solo al cinema: nel poster, i quattro protagonisti interpretati da Dave Bautista, Nikki Amuka-Bird, Abby Quinn e Rupert Grint sono di spalle rispetto allo spettatore, armati di tutto punto con vanghe e altri attrezzi, e fissano da lontano il cottage dentro il quale si svolgerà gran parte dell'azione del film.

Per chi non lo sapesse Bussano all porta, scritto da M. Night Shyamalan, Steve Desmond e Michael Sherman e basato sul romanzo del 2018 The Cabin at the End of the World di Paul G Tremblay, racconta la storia di una coppia con figlia (trio interpretato da Jonathan Groff, Ben Aldridge e la giovane Kristen Cui) che durante una vacanza in una casa isolata viene improvvisamente presa in ostaggio da quattro sconosciuti che sostengono di venire dal futuro e chiedono loro di compiere l'estremo sacrificio per scongiurare l'apocalisse.

Il film uscirà negli Stati Uniti dal 3 febbraio 2023, con un giorno di ritardo rispetto all'uscita italiana. Se siete fan del cinema di M Night Shyamalan, rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.