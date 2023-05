Bussano alla Porta, ecco perchè Dave Bautista è stato decisivo per la pellicola

Dal ring a Hollywood: il percorso di Dave Bautista non è stato di certo ordinario, ma l'attore ha saputo dimostrare di essere estremamente versatile in ogni tipo di pellicola e lo dimostra il suo ruolo centrale in Bussano alla Porta di M. Night Shyamalan.

Bussano alla Porta è tratto dal romanzo La casa alla fine del mondo di Paul G. Tremblay: curiosi di scoprire le differenze tra il film e il libro? La pellicola racconta di una famiglia alle prese con una difficile decisione: sacrificare una persona cara o salvare l'umanità? A spingere verso la seconda opzione è Leonard un uomo che, insieme a un gruppo di folli sconosciuti, sostiene di avere delle visioni che preannunciano l'apocalisse.

Che Dave Bautista abbia messo la propria prestanza fisica al servizio del cinema è già noto in Guardiani della Galassia, ma in Bussano alla Porta come afferma M.Night Shyamalan questa caratteristica ha un significato del tutto nuovo. Per il regista di Old, infatti, l'aspetto di Leonard entra in contrasto con i suoi comportamenti quasi paterni: "Leonard,nel film, ha un ruolo molto specifico - ha detto M.Night Shyamlan a Comicbook.com - è un gigante ma ha un so che di infantile, di innocente. Il suo aspetto fisico intimorisce, è in grado di fare cose orribili mantenendo quell'aura gentile. Quando ho incontrato Dave ho capito che era lui Leonard". Il regista aveva già speso parole di elogio nei confronti di Bautista: che sia solo il primo passo verso una lunga collaborazione?

