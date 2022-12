Bussano alla porta: paura e tensione nel trailer ufficiale del film di M Night Shyamalan

Dopo la recente pubblicazione della nuova immagine di Bussano alla porta, il maestro del colpo di scena M Night Shyamalan e Universal Pictures hanno preparato un regalo di Natale inaspettato ai fan con il secondo trailer ufficiale del thriller con Dave Bautista e Rupert Grint.

Il filmato promozionale, disponibile come sempre all'interno dell'articolo, inizia a mostrare la nuova fatica del regista visionario M. Night Shyamalan, presentandoci anche l'illustre cast composto da Dave Bautista (Dune, Guardiani della galassia, Glass Onion), il candidato al Tony e all'Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), il candidato ai BAFTA Nikki Amuka -Bird (Persuasion, Old), la nuova arrivata Kristen Cui, Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e Rupert Grint (Servant, franchise di Harry Potter). La storia presentata dal trailer parte da una premessa semplice: durante una vacanza in una baita tra i boschi, una bambina e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che annunciano di venire dal futuro con l'obiettivo di impedire l'imminente apocalisse.

Universal Pictures presenta una produzione Blinding Edge Pictures, in associazione con FilmNation Features e Wishmore Entertainment, un film di M. Night Shyamalan. La sceneggiatura è di M. Night Shyamalan, Steve Desmond e Michael Sherman ed è basata sul bestseller nazionale The Cabin at the End of the World di Paul Tremblay. Il film è diretto da M. Night Shyamalan e prodotto da M. Night Shyamalan, Marc Bienstock (Split, Glass) e Ashwin Rajan (Servant, Glass), con Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos e Ashley Fox come produttori esecutivi.

Il film uscirà il 2 febbraio nelle sale italiane, ma il primo appuntamento del 2023 con M Night Shyamalan è fissato 13 gennaio prossimo con l'uscita della quarta stagione di Servant, l'acclamata serie tv prodotta da Apple TV+: a questo proposito, guardate anche il trailer finale di Servant 4.