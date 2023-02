Bussano alla porta, M. Night Shyamalan:'Rotten Tomatoes ha cambiato i film e Hollywood'

Il regista di Old e Bussano alla porta, M. Night Shyamalan, ha affrontato alcuni cambiamenti nell'industria hollywoodiana, sottolineando come, a suo parere, il sito di votazione dei film Rotten Tomatoes abbia contribuito a modificare Hollywood nel corso degli ultimi anni. Ecco le parole di Shyamalan sull'argomento.

"È affascinante quando parliamo del tipo di appetito che ha Hollywood adesso e di come Hollywood rappresenti una sorta di sistematizzazione dell'arte al giorno d'oggi, che prima non esisteva. Ora esiste una specie di forum di gruppo su ciò che si percepisce come arte, come Rotten Tomatoes o cose del genere, dove 200 persone dicono questo sul film, e quindi il pubblico ha una reazione complessiva. Almeno, questo è ciò che si vede. Il sistema stesso prende più decisioni basate su questo. Se ripenso al 1998, al 1999, non era proprio così. Eravamo ancora un'industria cinematografica originale, quindi le cose che contribuivano a decidere se fare un film erano 'Hanno un impatto?', 'È qualcosa che non abbiamo mai visto prima?' Quelli erano i parametri allora" ha dichiarato Shyamalan a Yahoo. Nei giorni scorsi il regista ha parlato del suo fraterno legame con Bruce Willis.



Bussano alla porta, diretto da M. Night Shyamalan, racconta la storia di una coppia che si trova in gita in una baita insieme alla loro figlia. Un giorno la bambina s'imbatte in quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per poter scongiurare l'apocalisse.

Nel cast del film Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Rupert Grint, Abby Quinn e Nikki Asuka-Bird.



Non perdetevi la nostra recensione di Bussano alla porta, il nuovo film di M. Night Shyamalan nelle sale da giovedì 2 febbraio.