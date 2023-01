Bussano alla porta, M. Night Shyamalan incontra le star NBA in un video crossover!

Il regista di Bussano alla porta, M. Night Shyamalan, è protagonista di un bizzarro video crossover insieme a due star del basket NBA, pubblicato da Universal in occasione dell'uscita del film nelle sale cinematografiche. Il film verrà distribuito nei cinema italiani il prossimo 2 febbraio, un giorno prima della distribuzione USA.

Nel video Shyamalan sta giocando a scacchi con il cestista dei Philadelphia 76ers, James Harden in una baita nel bosco. La loro conversazione viene interrotta da un minaccioso bussare alla porta. La persona in visita è il coach di Harden, Doc Rivers. Non perdetevi il trailer di Bussano alla porta, l'ultimo film del regista di Il sesto senso.



M. Night Shyamalan è cresciuto in un sobborgo di Filadelfia, città in cui vive tuttora. Nel corso degli anni è diventato un grande fan dei Philadelphia 76ers, ed è stato spesso avvistato a bordo campo durante i match casalinghi della squadra, ricevendo anche l'onore di suonare la Liberty Bell al Wells Fargo Center prima delle partite.



Bussano alla porta, come diversi altri film del regista, è stato girato proprio nell'area della città americana. Il film racconta la storia di una famiglia composta da due uomini e una bambina, la cui tranquillità quotidiana viene interrotta dall'ingresso in scena di alcuni individui che richiedono un sacrificio per evitare la fine del mondo. Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo del 2018 La casa alla fine del mondo. Nel cast Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn e Rupert Grint.



Secondo il regista, la grande performance di Dave Bautista è stata una delle migliori dell'anno.