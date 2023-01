Bussano alla porta, M. Night Shyamalan:'Ecco perché chiudere in bellezza un film'

Il regista di Il sesto senso, M. Night Shyamalan, ha spiegato l'importanza di chiudere i film con un buon finale. Famoso anche per i colpi di scena al termine dei suoi lungometraggi, il regista ha spiegato il motivo per cui ritiene che ogni film debba concludersi in bellezza nel corso del tour promozionale di Servant 4.

"Quello che rimane alla fine del film deve raccontarti qualcosa di quello che hai visto. Quando chiudi in bellezza consegni al pubblico le chiavi su come interpretare tutto quello che hanno appena visto, e non parlo solo in termini di trama. Mi riferisco al tono e all'approccio narrativo. Quando i contorni sono troppo sfocati o scegli di approfondire un solo aspetto, finisce per confonderti perché non parla in maniera integrale di tutta la storia" ha spiegato Shyamalan.



Il regista - su Everyeye trovate il poster di Bussano alla porta, il suo ultimo film in uscita a febbraio - ha spiegato come negli ultimi anni sia diventato più attento nel conferire mistero ai propri film:"È qualcosa a cui penso molto ora. Nella prima parte della mia carriera avrei realizzato il film e l'avrei consegnato al marketing ma non è stato il caso dei miei ultimi quattro film" ha concluso.



Shyamalan sostiene che spesso lo studio fornisce troppo materiale al pubblico prima che abbia visto il film:"Iniziano la storia con te prima che io possa raccontare la storia. Dato che stiamo raccontando la stessa storia dovremmo essere sincronizzati".



Non perdetevi il nuovo terrificante trailer di Bussano alla porta, il prossimo film di M. Night Shyamalan.