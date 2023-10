Bussano alla porta: di cosa parla e quando esce in streaming l'horror con Dave Bautista

Tra i tanti film horror da vedere per Halloween 2023, su Sky e in streaming in esclusiva su NOW sta per arrivare anche Bussano alla porta, il nuovo acclamato thriller post-apocalittico scritto e diretto dal regista di culto M Night Shyamalan.

Il film, tratto dal bestseller americano The Cabin at the End of the World (La casa alla fine del mondo) di Paul Tremblay, sarà in prima tv lunedì 30 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 anche su Sky Cinema Halloween, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in qualità 4K.

La storia raccontata è quella di una famiglia in vacanza in uno chalet isolato. Qui, una bambina e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono ai tre protagonisti di compiere una scelta impossibile per evitare l’apocalisse: sacrificare uno dei suoi componenti, perché solo la sua morte potrà scongiurare la fine del mondo. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credere prima che accada l'irreparabile.

Bussano alla porta è interpretato da un cast all-star che include Dave Bautista, il vincitore del Tony Award e candidato all’Emmy Jonathan Groff, Ben Aldridge, la candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird, l’esordiente Kristen Cui, Abby Quinn e Rupert Grint, amatissima star di Harry Potter che torna a lavorare con Shyamalan dopo il successo della serie tv Servant. La sceneggiatura è a firma di M. Night Shyamalan, Steve Desmond e Michael Sherman.

