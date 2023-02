Bussano alla porta di Avatar 2: James Cameron cede il primo posto ma supererà Titanic?

Mentre in Italia Avatar 2 ha superato Che bella giornata, diventando così il sesto miglior incasso nella storia del nostro box office, negli USA il sequel di James Cameron questo week-end perderà la vetta della classifica per la prima volta dal 16 dicembre scorso.

Rimarrà dunque immutata la classifica del maggior numero di weekend consecutivi in prima posizione, ma al momento della stesura dell'articolo non è chiaro chi sostituirà Avatar 2 in cima al box office domestico.

Dopo sette fine settimana al numero 1, infatti, il regno di Avatar: The Way of Water è giunto al termine, e saranno le new entry Bussano alla porta e 80 for Brady a contendersi il primo posto. Il problema, per il favorito thriller scritto e diretto da M. Night Shyamalan e prodotto e distribuito dalla Universal, è che il punteggio CinemaScore segna un sonoro "C", che potrebbe spostare l'ago della bilancia verso previsioni al ribasso: secondo gli analisti il primo posto del weekend potrebbe comunque arrivare, con un debutto da 14,5 milioni - leggermente al di sotto dell'apertura da 16,8 milioni dell'ultimo film di Shyamalan, Old, uscito nel 2021), mentre 80 for Brady della Paramount lo insegue a 13 milioni da 3.912 sale. Il risultato finale è reso incerto perché in questo caso il punteggio CinemaScore è "A-", dunque il pubblico potrebbe spingere verso un rovesciamento dei pronostici.

Al terzo posto Avatar: The Way of Water, con altri 10 milioni a livello domestico nel suo ottavo fine settimana: il sequel di James Cameron ha superato The Avengers nel corso della settimana, entrando nella top10 dei film col maggior incasso di sempre in Nord America. In base a quanto riuscirà a raccogliere a livello globale, comunque, Avatar 2 potrebbe addirittura arrivare a sperare di superare Titanic, che attualmente dista 'soli' sessanta milioni.

James Cameron supererà se stesso? Staremo a vedere.