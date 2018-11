Burning Secret: la sceneggiatura di Stanley Kubrick è in vendita!

Stando a quanto riportato da Deadline Burning Secret, la sceneggiatura perduta di Stanley Kubrick che è stata ritrovata nel corso dell'estate, verrà messa all'asta alla fine di novembre a New York.

Si prevede che la base d'asta per il manoscritto parta da $20.000, una cifra particolarmente esigua. Quindi ora la domanda non è tanto se uno studio cinematografico proverà ad acquistarla, quando se c'è un regista che deciderà di assumersi oneri e onori e provare a portare su schermo le parole di una delle menti più geniali della storia del cinema mondiale.

Burning Secret è un adattamento dell'omonima novella di Stefan Zweig, che Stanley Kubrick ha co-scritto la con Calder Willingham nel 1956, poco prima di realizzare Orizzonti di Gloria. Willingham è noto per la sceneggiatura proprio di Orizzonti di Gloria, e nel corso della sua breve carriera hollywoodiana ha firmato anche quelle di I Due Volti della Vendetta di Marlon Brando, Il Laureato e Piccolo Grande Uomo.

La sceneggiatura è stata scoperta da Nathan Abrams, professore di cinema della Bangor University Nathan Abrams, ma il soggetto trattato è particolarmente spinoso per la Hollywood attuale: Abrams ha infatti descritto Burning Secret come "un Lolita al contrario", con il personaggio principale che fa amicizia con un bambino al solo scopo di conquistare la madre. L'adattamento di Kubrick è ambientato in America (la novella di Zweig si svolge in Austria) e si concentra su un venditore di assicurazioni che fa amicizia con un bambino di 10 anni nel contesto di una località termale. L'intenzione del venditore è quella di usare il bambino in modo che possa avvicinarsi alla madre per sedurla. "Il bambino agisce come un inconsapevole intermediario per sua madre e il suo innamorato", ha detto Abrams a proposito della sceneggiatura. "Si viene a creare una storia inquietante con temi delicati come la sessualità e l'abuso sui minori a fare da sfondo alla vicenda."

Secondo Deadline, la sceneggiatura originale è stata scritta per la MGM, ma lo studio ad oggi non sa se ha o meno dei diritti di proprietà sull'opera. La MGM ha dichiarato a Deadline che "sta esaminando la questione internamente". La sceneggiatura è attualmente di proprietà del compositore candidato all'Oscar Gerald Fried. Suo Joshua, che è il direttore dell'archivio cinematografico del padre, e ha dichiarato: "Il film potrebbe funzionare. Ci sono alcune parti che potrebbero sembrare un po' datate ma il risultato è molto forte", ha detto. "Solidifica la trasformazione del bambino e solidifica la sua relazione con tutti gli adulti. All'inizio è sconcertato dal loro comportamento, ma comprenderà il mondo dei grandi. Il progetto ha anche una forte risonanza con Eyes Wide Shut per come tratta il sesso come una sorta di mistero."

La sceneggiatura di Burning Secret sarà messa all'asta il prossimo 20 novembre.

