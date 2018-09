Burning: ecco il trailer del thriller con Steven Yeun tratto da un racconto di Murakami

Pochi minuti fa è stato rilasciato online il trailer ufficiale di Burning, nuovo thriller coreano con protagonista Steven Yeun, la star della serie tv The Walking Dead.

Dopo aver ottenuto consensi unanimi nel circuito dei festival, tra cui Cannes, Toronto International Film Festival e il Fantastic Fest, il film è stato preso in considerazione come possibile candidato sud-coreano per l'Oscar al miglior film straniero.

Jongsu (Yoo Ah-in), un lavoratore part-time, durante una delle sue consegne incontra Haemi (Jeon Jong-seo), che vive nello stesso quartiere. I due diventeranno amici e quando Haemi dovrà partire per l'Africa, chiederà a Jondsu di occuparsi del suo gatto. Al suo ritorno, Haemi presenta a Jondsu tale Ben (Yeun), un misterioso ragazzo conosciuto in Africa. Un giorno, Ben e Haemi fanno visita a Jongsu per confessargli il loro hobby segreto ...

Il film è basato sul racconto Barn Burning, del pluripremiato autore giapponese Haruki Murakami, riadattato per essere ambientato nell'odierna Seoul.

Burning arriverà nei cinema il 26 ottobre.