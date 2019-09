Burning - L'Amore Brucia, poster e trailer ufficiale per l'acclamato thriller sudcoreano

La Tucker Film porterà finalmente in Italia l'acclamato thriller Burning - L'Amore Brucia, nuovo film del regista sudcoreano Lee Chang-dong presentano in concorso al Festival di Cannes 2018, dove ha vinto il FIPRESCI Award per il miglior film e il Vulcan Award per la miglior scenografia.

L'opera, per la quale all'interno dell'articolo potete trovare sia il poster che il trailer ufficiale italiano, è tratta dal racconto Granai Incendiati scritto dall'acclamato autore giapponese Haruki Murakami, e ha per protagonisti Yoo Ah-in, Jeon Jong-seo e Steven Yeun, noto al grande pubblico per il suo ruolo di Glenn Rhee nella serie cult The Walking Dead.

Nel film, un thriller-noir malinconico e raffinato, viene raccontata la storia di Jongsu, un giovane fattorino con aspirazioni letterarie che, durante una consegna, incontra Haemi, una bellissima ragazza di cui si invaghisce. I due iniziano a frequentarsi regolarmente e lei, in partenza per un viaggio in Africa precedentemente programmato, gli chiede di occuparsi del suo gatto. Il ragazzo accetta, ma quando Haemi ritorna non lo fa da sola: in Africa ha infatti conosciuto Ben, un uomo la cui ricchezza è pareggiata solo dai misteri che lo circondano, e che Haemi ovviamente gli presenta.

Ma a quel punto niente sarà più come prima.

Burning arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 19 settembre. Per altre notizie, guardate il primo trailer di Burning e scoprite i migliori film in uscita a settembre 2019.