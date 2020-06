Burn After Reading, la costumista su Brad Pitt: 'Sta bene anche con abiti scadenti'

Stasera torna in tv Burn After Reading - A prova di spia, pellicola del 2008 scritta e diretta dai fratelli Coen che vede nel cast Brad Pitt, John Malkovich, Frances McDormand, Tilda Swinton e George Clooney.

Il film segue le vicende di Osbourne Cox, un agente Cia licenziato a causa di ragioni politiche. Abbandonato anche dalla moglie, decide di scrivere le sue memorie degli anni passati alla CIA e svelare alcuni loschi retroscena del suo ex lavoro, ma per una serie di coincidenze i dati finiscono nelle mani dei personal trainer Chad Feldheimer (Brad Pitt) e Linda Litzke (McDormand), che decidono di ricattarlo.

Mary Zophres, costumista che ha lavorato con i fratelli Coen anche per Fargo, Il grande Lebowski e Fratello, dove sei?, durante la promozione del film ammise di aver trovato difficoltà ad "imbruttire" Brad Pitt.

Oltre a trovare il giusto look da personal trainer, infatti, la costumista ha dovuto realizzare un vestito che riuscisse a cadere male anche sulla star: "Anche i vestiti scadenti stanno bene su Brad, perciò ne abbiamo dovuto creare uno della taglia sbagliata, pensato per un uomo corpulento. Abbiamo aggiunto una brutta cravatta di lana che abbiamo creato da zero, e si è abbinata perfettamente: alla fine non aveva un bell'aspetto."

