Buon solstizio d'estate con il nuovo trailer di Midsommar - Il villaggio dei dannati!

Per celebrare il solstizio d'estate, la A24 ha diffuso in rete un nuovo promo ufficiale di Midsommar - Il villaggio dei dannati, atteso secondo film di Ari Aster dopo il grande successo ottenuto l'anno scorso da Hereditary - Le radici del male.

Il filmato, che potete visionare in alto, ci mostra ancora una volta il forte contrasto tra l'accesissima fotografia del film e le sue atmosfere da horror puro, un concetto reso molto chiaramente anche dai suggestivi poster ufficiali di Midsommar.

La pellicola seguirà le vicende di una coppia, interpretata da Jack Reynor (Strange Angel) e Florence Pugh (Outlaw King), che viaggia attraverso la Svezia per visitare la città natale dei loro amici in occasione del festival di metà estate. Quella che inizia come una vacanza in un rifugio idilliaco fra le colline si trasforma però rapidamente in una competizione sempre più violenta e bizzarra organizzata da un culto pagano.

Il regista di Scappa - Get Out e Noi Jordan Peele ha recentemente definito il nuovo film di Aster come uno dei migliori horror di tutti i tempi, elogiandone l'unicità e un certo tipo di crescendo riferito alla scena finale.

L'uscita italiana del film è prevista per il prossimo 25 luglio. Nel frattempo vi rimandiamo al full trailer di Midsommar - Il villaggio dei dannati.