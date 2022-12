Buon Natale da Everyeye: vi regaliamo la ricetta della famosa torta di Tom Cruise

Quest'anno noi Everyeye Cinema abbiamo pensato ad un regalo unico nel suo genere per i nostri lettori: la ricetta della leggendaria torta natalizia di Tom Cruise, che come al solito anche a dicembre 2022 ha fatto parlare di sé.

Qualche giorno fa, infatti, il regista Michael Bay ha conquistato Instagram con la torta di Tom Cruise (che, per una sorta di giustizia poetica, è 'esplosa' durante la spedizione) e da quel momento il prezioso dolce è tornato all'interesse dei fan della star di Mission: Impossible e Top Gun.

Per chi non lo sapesse, la torta natalizia di Tom Cruise è una torta al cocco impreziosita da pezzi di cioccolato bianco e ricoperta da una glassa al formaggio fresco con guarnizione di scaglie di cocco tostato. Il dolce viene dalla Doan's Bakery, una pasticceria super chic di Woodland Hills, Los Angeles, ed è stato ideato e realizzato da Karen Doan nel 1984, l’anno di apertura della pasticceria che gestisce con il marito Eric. Secondo il mito, Tom Cruise avrebbe scoperto il dolce grazie all’ex moglie Katie Holmes, che a sua volta lo aveva assaggiato su consiglio di Diane Keaton durante le riprese di Mad Money nel 2008. Da allora, l’attore ogni anno regala la prelibatezza a diversi amici e colleghi di Hollywood, da Renée Zellweger ad Angela Bassett, da Jimmy Fallon ad Henry Cavill.

La ricetta completa è disponibile nel link della fonte che potete trovare in calce all'articolo. Per altre curiosità, sapete che Tom Cruise non ha mai assaggiato la sua torta natalizia? Lo ha raccontato James Corden in una nuova intervista.