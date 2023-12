Buon Natale da Candy Cane Lane continua il trend di Eddie Murphy su Rotten Tomatoes

Dal 1° dicembre è disponibile su Prime Video il nuovo film con protagonista la star della commedia americana Eddie Murphy, dal titolo Buon Natale da Candy Cane Lane, che sinora ha raggiunto il 40% del punteggio su Rotten Tomatoes. Il risultato conferma il trend dell'attore nel periodo natalizio, testimoniato anche dai voti passati.

Il voto è in linea con gli altri recenti lavori di Eddie Murphy come You People (41%) e Il principe cerca figlio (49%), sequel del cult anni '80 Il principe cerca moglie. Eddie Murphy - che ha ribadito di non essersi mai permesso di schernire Michael Jackson - è tornato prepotentemente protagonista dello schermo dal 2019, quando recitò in Dolemite Is My Name, che gli valse una candidatura ai Golden Globe.



In Buon Natale da Candy Cane Lane, Eddie Murphy interpreta Chris, un uomo fissato con il Natale che cerca di vincere il concorso per decorazioni natalizie del suo quartiere e un premio da 100.000 dollari. Dopo aver stretto un accordo con un elfo dispettoso (Jillian Bell), quest'ultima lancia un incantesimo che dà vita a ben 12 giorni di Natale che mandano nel caos l'intera cittadina. Chris si impegnerà per cercare di salvare il Natale per tutta la comunità. Purtroppo le recensioni non sembrano molto entusiastiche:"Non definirei Candy Cane Lane una delle migliori commedie di Murphy. Troppo lunga, troppo confusa [...] Il lungometraggio mostra che il film di Natale come lo conoscevamo potrebbe essere del tutto al capolinea, e ora è entrato nella fase surrealista; tutto va bene. È la stagione per essere pazzi".



C'è chi lo definisce un film "basic" e "noioso" e chi invece ne sottolinea i pregi, come l'interpretazione di Eddie Murphy.

Qualche settimana fa si è parlato dell'ipotesi, tramontata in passato, di Eddie Murphy in un film di Quentin Tarantino.