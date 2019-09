Buon esordio su Rotten Tomatoes per IT: Capitolo Due

Ripetersi non è mai facile e, per quanto si tratti a tutti gli effetti della seconda parte di un unico grande film, su IT: Capitolo Due grava comunque la pressione di dover ripetere quanto di buono fatto, tra critica e botteghino, con il primo capitolo.

Della prima parte dell'opera di Andy Muschietti non si può dire, infatti, che sia stata un fallimento: IT è ad oggi l'horror più redditizio di sempre al botteghino e gli spettatori commentarono il film in maniera quasi unicamente positiva. Sarà così anche per questo secondo capitolo?

A quanto pare sì, almeno a giudicare dall'esordio di IT: Capitolo Due su Rotten Tomatoes: sul noto sito di recensioni cinematografiche, infatti, il film con James McAvoy e Jessica Chastain ha ottenuto un più che soddisfacente 82% di gradimento (IT: Capitolo Uno si è assestato sull'86%).

Missione riuscita per i Perdenti, dunque, che però non credono all'idea di tornare in sala per un terzo capitolo. Sulle origini di IT c'è però tanto potenziale da sfruttare: il regista Andy Muschietti, infatti, non ha chiuso all'ipotesi di vedere un giorno uno spin-off che approfondisca la nascita del mostro e il suo insediamento a Derry. Chissà se Stephen King apprezzerebbe l'idea! Muschietti ha comunque assicurato a tal proposito, nonostante alcune voci girate negli ultimi tempi, di non aver ricevuto alcuna imposizione dal Re dell'horror sulla direzione del film.