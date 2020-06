Zoe Saldana, buon compleanno all'attrice di Avatar e Guardiani della Galassia

Giugno è mese di compleanni in casa Marvel, e dopo aver festeggiato Chris Evans, Aaron Taylor Johnson, e gli altri nati nei giorni scorsi, ci sembra giusto celebrare anche l'interprete di Gamora, Zoe Saldana.

Nata nel New Jersey nel 1978, Zoe studia fin da piccola ballo e poi recitazione, e i suoi primi ruoli arrivano anche grazie al suo talento nel ballo, come il film Il Ritmo Del Successo di Nicholas Hytner, in cui troviamo anche l'Amanda Schull di Suits, il Peter Gallagher di The O.C. e Donna Murphy.



Solo un paio di anni più tardi la ritroviamo in Crossroads - Le Strade della Vita, al della postar fianco di Britney Spears, mentre l'anno successivo compare nel primo film di Pirati dei Caraibi, La Maledizione della Prima Luna.



Negli anni successivi Zoe ottiene sempre più ruoli in produzioni di rilievo, da The Terminal di Steven Spielberg, allo Star Trek di J.J. Abrams, dove interpreta Uhura.



La vera svolta però arriva con Avatar, il kolossal di James Cameron che la vede al centro della storia (assieme a Sam Worthington) nei panni della Na'vi Neytiri.



Da lì, si susseguono delle interpretazioni in pellicole tra le più diverse: The Losers (in cui recita al fianco del futuro collega del MCU Chris Evans), Colombiana, di nuovo Star Trek (Into Darkness), Il Fuoco della Vendetta, Teneramente Folle (con Mark Ruffalo), fino ad arrivare a un altro dei suoi ruoli più importanti: Gamora in Guardiani della Galassia.



Dal 2014 in poi, infatti, Zoe è stata impegnata principalmente con il MCU, ma questo non le ha impedito di spaziare ulteriormente prestando ad esempio la sua voce a vari film d'animazione come Il Libro della Vita e My Little Pony: Il Film, o tornando a vestire i panni di Uhura in Star Trek: Beyond.



Al momento, l'attrice sta lavorando ai sequel di Avatar, ed è ancora da vedere in quale capacità sarà coinvolta con il terzo capitolo de I Guardiani della Galassia.



Intanto, noi le auguriamo un felice compleanno: tanti auguri, Zoe!