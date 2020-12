Buon compleanno a Woody Allen, il regista di Manhattan e Io & Annie compie 85 anni

Woody Allen festeggia oggi gli 85 anni e per augurare buon compleanno ad uno dei più grandi artisti nella storia del cinema cerchiamo di ripercorrere brevemente la sua prolifica carriera, che da New York si è estesa anche all'Europa, raggiungendo il pubblico di tutto il mondo, che non ha mai smesso di amarlo e supportarlo.

"Finalmente faccio il mio ingresso nel mondo. Un mondo in cui non mi sarei mai sentito a mio agio, che non avrei mai capito, che non avrei mai accettato o perdonato. Allan Stewart Konigsberg, nato il 1º dicembre 1935. A dire il vero nacqui il 30 novembre, quando era quasi mezzanotte, e i miei genitori spostarono la data, in modo che potessi cominciare dal primo giorno del mese. Non ne ho ricavato alcun vantaggio, e avrei preferito che mi avessero lasciato di che vivere di rendita" Con la sua consueta ironia, Woody Allen racconta la sua nascita nella recente autobiografia di successo, A proposito di niente.



Vincitore di quattro premi Oscar, Woody Allen debutta nel 1966 come regista cinematografico, dopo una carriera come autore già ben avviata. Il suo primo film è Che fai, rubi? seguito da titoli come Prendi i soldi e scappa e soprattutto Il dittatore dello stato libero di Bananas. Folle amante del suo salotto cittadino, New York City, ambienta proprio nella Grande Mela film come Io & Annie e Manhattan, che tutt'oggi rappresentano l'apice della sua cinematografia. Dagli anni '70 in poi inanella titoli diventati cult come Zelig, La rosa purpurea del Cairo e Stardust Memories.

Anche gli anni '90 sono ricchi di soddisfazioni come Mariti e mogli, Misterioso omicidio a Manhattan e Harry a pezzi. Dagli anni 2000 si avventura anche in location europee con alterne fortune, in film come Match Point, Vicky Cristina Barcelona e To Rome With Love.

Il suo prossimo film sarà Rifkin's Festival, presentato al San Sebastian Film Festival di recente.



