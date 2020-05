Buon Compleanno Tony Stark! I fan celebrano il compleanno dell'iconico personaggio Marvel

I fan Marvel hanno la memoria lunga, ma anche se così non fosse, ci pensa l'account ufficiale di Iron Man a ricordare che il 29 maggio è nato il solo e unico Tony Stark. E, ovviamente, questa ricorrenza va celebrata a dovere.

Nella giornata di ieri, infatti, il fandom Marvel si è riunito sui social (in calce alla notizia trovate una raccolta dei tweet più simpatici) per augurare un buon compleanno a uno dei personaggi più iconici del lore fumettistico e cinematografico, Iron Man in persona, Tony Stark, reso ancora più popolare da Robert Downey Jr. grazie alla sua performance negli ultimi 11 anni di Marvel Cinematic Universe.

L'eredità cinematografica di Tony Stark parte nell'ormai lontano 2008 con il film di Jon Favreau, Iron Man, l'apripista di tutto l'universo narrativo esplorato successivamente dai Marvel Studios, e si è conclusa con l'ultimo film corale sui Vendicatori Avengers: Endgame, dove lo abbiamo visto sacrificarsi per sconfiggere il Titano Pazzo, Thanos (nonostante la presenza di Tony sia massiccia anche in absentia in Spider-Man: Far From Home).

"C'erano giorni in cui non ero sicuro saremmo riusciti a portare Iron Man al cinema" aveva confessato il Presidente dei Marvel Studios e CCO Marvel Kevin Feige a Variety in un'intervista. E invece, a distanza di più di un decennio, eccoci tutti qui a celebrare insieme il compleanno di un personaggio che tanto ha dato ai fan e allo stesso MCU.