Buon compleanno, Tobey Maguire: la star di Spider-Man prepara il suo ritorno al cinema!

Oggi è un giorno speciale per Tobey Maguire: l'interprete di Spider-Man/Peter Parker nella trilogia di Sam Raimi celebra oggi i suoi 46 anni, e mentre proseguono i rumor sulla sua presenza in Spider-Man: No Way Home, è arrivata da poco la conferma del suo ritorno sul grande schermo.

Assente dalle sale cinematografiche dal 2014, quando ha interpretato il campione di scacchi Bobby Fischer ne La grande partita, l'attore lo scorso dicembre era stato avvistato nel parcheggio del Wardrobe Workroom, struttura di Noth Hollywood adibita alle prove costume per i film. Sei mesi dopo la situazione sul fronte Marvel non è cambiata, se non per l'intensificarsi delle voci che vorrebbe il suo ritorno e quello di Andrew Garfield nel nuovo capitolo con Tom Holland, ma finalmente nei giorni scorsi è arrivata un'importante notizia.

L'Hollywood Reporter ha infatti rivelato che Maguire ha raggiunto Margot Robbie, Brad Pitt, Katherine Waterston e altri nomi di alto profilo nel cast di Babylon, nuova e già attesissima pellicola del regista di La La Land Damien Chazelle che racconterà la transizione dell'industria cinematografica dal muto al sonoro negli anni '20. L'uscita del film è prevista tra dicembre 2022 e gennaio 2023.

Nel caso le voci dovessero rivelarsi fondate, invece, vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home debutterà al cinema già a dicembre 2021. Voi cosa ne pensate? Vorreste rivedere Maguire nei panni dell'arrampicamuri? Fatecelo sapere nei commenti.