Buon Compleanno Sebastian Stan! Anche Mark Ruffalo fa gli auguri all'attore del MCU

Sebastian Stan ovvero James Buchanan "Bucky" Barnes, conosciuto anche come Soldato d'Inverno e White Wolf nel Marvel Cinematic Universe, compie oggi 38 anni, e noi abbiamo voluto festeggiarlo (assieme a Mark Ruffalo, che per festeggiare è sempre presente) ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera.

I più avranno visto per la prima volta l'attore statunitense di origini rumene in Gossip Girl, la popolare serie di The CW dove interpretava il ruolo dell'affascinante quanto imprevedibile Carter Baizen.

Pochi ricordano però che Stan era già un habitué del grande schermo grazie anche a pellicole come The Architet con Viola Davis, The Covenant al fianco di Taylor Kitch e la futura co-star di Gossip Girl Chace Crawford, The Education of Charlie Banks con Jesse Eisenberg, Rachel sta per Sposarsi con Anne Hathaway Toy Boy con Ashton Kutcher e la commedia Un Tuffo nel Passato.

Saranno il 2010 e il 2011, tuttavia, gli anni più fortunati per l'attore, prima con Il Cigno Nero di Aronofsky, poi con la serie tv di ABC Once Upon A Time, dove interpreterà Jefferson, il Cappellaio Matto. E poi, ovviamente, arriva Bucky.

Nel 2011 uscirà infatti il primo film del MCU che lo vede tra i membri principali del cast, Captain America: The First Avenger, e da lì il personaggio di Bucky Barnes assumerà sempre più importanza, fino ad arrivare a essere uno dei personaggi titolari della serie di Disney+ The Falcon and The Winter Soldier.

Ma tra il primo film Marvel e la serie ancora in produzione, Stan non è stato certo con le mani in mano: solo per citare alcuni dei progetti a cui ha preso parte nel frattempo, abbiamo la miniserie Political Animals, lo sci-fi con Matt Damon The Martian, La Truffa dei Logan con Channing Tatum e Adam Driver, Dove Eravamo Rimasti con Meryl Streep, Destroyer con Nicole Kidman, I'm Not Here con J.K. Simmons e I, Tonya, in cui recita al fianco di Margot Robbie.

Più di recente lo abbiamo visto in Endings, Beginnings con Shailene Woodley e Jamie Dornan, Mistero al Castello Blackwood con Alexandra Daddario e Taissa Farmiga e Era Mio Figlio di Todd Robinson.

Proprio oggi, poi, è stato diffuso il trailer di The Devil All The Time, il film Netflix in cui recita, tra gli altri, assieme a Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Riley Keough, Mia Wasikowska e Jason Clarke.

E voi, in quali ruoli lo avrete preferito? Fateci sapere nei commenti.

Noi intanto rinnoviamo i nostri auguri all'attore, mentre in calce alla notizia trovate il post del collega del MCU Mark Ruffalo, che dimostra di essere con lui "fino alla fine", proprio come Cap!