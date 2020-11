Buon compleanno, Scarlett Johansson! La star di Black Widow compie 36 anni

Con una pandemia in atto non ci sarà spazio per grandi festeggiamenti, ma un compleanno va sempre ricordato, a maggior ragione quando a compiere gli anni è una star come Scarlett Johansson. L'attrice di Black Widow nasceva il 22 novembre del 1984 ed oggi spegne quindi le sue prime 36 candeline.

Una carriera incredibilmente precoce, quella di Johansson: qualcuno la ricorderà sicuramente appena 14enne in Mamma, ho Preso il Morbillo e L'Uomo che Sussurrava ai Cavalli, ma la consacrazione definitiva arriva all'età di 19 anni con La Ragazza dall'Orecchino di Perla e, ovviamente, Lost in Translation.

Da allora è stato tutto un susseguirsi di ruoli memorabili, da Vicky Cristina Barcelona a Her, passando per Match Point, Scoop, The Prestige, nonché per i recenti Storia di Un Matrimonio e Jojo Rabbit (e relative candidature agli Oscar) e, ovviamente, per la Black Widow del Marvel Cinematic Universe.

Proprio nei panni di Natasha Romanoff speriamo di rivederla il più presto possibile: Black Widow dovrebbe debuttare in sala il prossimo maggio, sperando non si debba far fronte ad ulteriori slittamenti. Certo è, comunque, che potremo goderci il film sul grande schermo: recentemente è stato infatti confermato che Black Widow non arriverà su Disney+; la nostra Scarlett, dal canto suo, si è detta contenta che Marvel abbia aspettato tanto per Black Widow.