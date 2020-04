Buon compleanno Robert Downey Jr.! Il video di auguri della Marvel è virale

"I am Iron Man" è la battuta di chiusura di Tony Stark, ma prima ancora c'era e ci sarà sempre Robert Downey Jr. e per festeggiare il suo compleanno la Marvel ha deciso di pubblicare uno speciale video di auguri: questo ed altro per il primo Avenger del MCU!

Il video è comparso pochi minuti fa sulla pagina ufficiale di Avengers Italia ed è già virale e del resto non si festeggia tutti i giorni il primo compleanno post-snap.

Con alcune delle scene più famose che lo vedono protagonista, sin dalle prime prove con l'armatura, il video tributo ci porta per mano in ogni avventura del supereroe milionario, ricordandoci che non è stato tutto rose e fiori, soprattutto per lo spavaldo genio dell'ingegneria.

Tra AC/DC, luci stroboscopiche e battaglie mozzafiato Iron Man è stato protagonista della prima trasposizione del Marvel Cinematic Universe, aprendo la Fase 1 nel 2008.

Da lì il franchise ne ha fatta di strada e il vero salto di qualità c'è stato quando nel 209 la Disney ha acquistato la Marvel per l'esorbitante cifra di $4 miliardi: i budget esorbitanti messi a disposizione e le sapienti direttive della House of Muse, il marchio di Stan Lee ha visto con Avengers: Endgame il titolo di campione d'incassi dell'intera storia del cinema.

All'alba del rinvio dell'intera Fase 4, la Marvel la deciso di festeggiare l'attore e, in parallelo, tutta la storia dell'azienda: con il suo il più estremo dei sacrifici Tony ha salvato l'intero universo e, per omaggiarlo, non possiamo che dire, parafrasando"ti amiamo 3000".