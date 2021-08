Buon compleanno, Robert De Niro: guardate com'era l'attore da bambino!

Oggi Robert De Niro compie 78 anni, e il servizio streaming MUBI ha deciso di celebrarlo condividendo in rete delle fantastiche foto nostalgiche che ritraggono il leggendario attore da bambino insieme al padre.

Come potete vedere in calce alla notizia, questi affascinanti scatti di De Niro Jr. e De Niro Sr. risalgono al 1946, dunque quando l'attore aveva appena tre anni.

Se siete tra i moltissimi appassionati impazienti di rivedere l'attore sul grande schermo dopo i recenti ruoli in The Irishman, Joker e Nonno questa volta è guerra, vi ricordiamo che De Niro è attualmente impegnato con le riprese di Killers of The Flower Moon, attesa pellicola di Martin Scorsese che riunirà per la prima volta i due attori feticci del regista americano (ovvero lo stesso De Niro e Leonardo DiCaprio) in un suo film.

De Niro è stato inoltre confermato nel cast della prossima pellicola senza titolo di David O' Russell, la quale lo vedrà recitare al fianco di altri grandi nomi del panorama hollywoodiano come Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Anya Taylor-Joy e Chris Rock, oltre che la pop star Taylor Swift.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai migliori film per cui Robert De Niro non ha vinto l'Oscar.