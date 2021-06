Buon compleanno, Nicole Kidman: 5 film in streaming per ripercorrere la sua carriera

Per Nicole Kidman oggi è una data speciale: l'attrice di Moulin Rouge e Eyes Wide Shut compie infatti i suoi primi 54 anni, per cui ci sembra più che giusto onorare la ricorrenza consigliandovi un po' di film da recuperare o riguardare tramite le più note piattaforme streaming.

La scelta è piuttosto ampia anche attenendoci ai soli cataloghi di Netflix, Prime Video: il primo titolo a saltare all'occhio sulla grande N è La Donna Perfetta, annata 2004 per la regia di Frank Oz, film nel quale troviamo la nostra Nicole nei panni di una donna finita insieme al marito in una cittadina in cui tutte le abitanti di sesso femminile sembrano avere qualcosa di strano.

Sempre su Netflix è doveroso citare The Others, nel quale Kidman è alle prese con dei figli insofferenti alla luce del sole: il colpo di scena finale è ormai ben noto, ma eviteremo di rivelarvelo nel caso in cui siate incredibilmente riusciti a dribblare gli spoiler. Dando un veloce sguardo a Disney+, invece, non possiamo non citare una delle punte di diamante della filmografia di Kidman, vale a dire quel Moulin Rouge che la vide, al fianco di un Ewan McGregor in stato di grazia, dar vita ad una delle storie d'amore cinematografiche più emozionanti d'inizio millennio.

Sul fronte Prime Video merita sicuramente una menzione Strangerland, in cui Kidman è una madre disperata alla ricerca dei propri figli nel deserto australiano; va però nominato anche Bombshell, che vede la nostra recitare al fianco di due fuoriclasse come Margot Robbie e Charlize Theron (queste ultime due candidate anche agli Oscar).

Avete già visto i film in questione? Segnalateci nei commenti altri lavori di Nicole Kidman che andrebbero ricordati nel giorno del suo compleanno! Di recente, intanto, proprio Nicole Kidman ha parlato del suo rapporto con la solitudine.