Buon compleanno a Miriam Leone! La star di Diabolik ringrazia i fan per gli auguri

Mentre il pubblico attende sempre di vederla in Diabolik, e lo stesso editore del fumetto l'ha definita perfetta come Eva Kant, Miriam Leone ha festeggiato oggi, mercoledì 14 aprile, il suo compleanno. Sono stati in moltissimi, tra colleghi, personaggi famosi e semplici fan, a riversarsi sui social per farle gli auguri e dedicarle un pensiero.

Poco fa Miriam Leone ha deciso di ringraziare a modo suo per queste manifestazioni di affetto, pubblicando un post sul suo profilo Instagram. Nell'immagine, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, l'attrice, tra i protagonisti della trilogia 1992 -1993 - 1994 su Sky, saluta sorridente e indossa un paio di occhiali a forma di cuore. Nella didascalia annuncia inoltre: "Sto per fare una diretta".

Anche questo post di Miriam Leone è stato molto apprezzato, raccogliendo in meno di un'ora oltre 40.000 like. Tra i commenti, e gli ulteriori messaggi di auguri, spiccano quelli degli attori Alessandro Roia, Ambra Angiolini, Lucia Ocone e Marcello Cesena, delle cantanti Emma Marrone e Paola Iezzi, di Yvonne Sciò, Costanza Caracciolo e molti altri.

La data di uscita di Diabolik, spostata più volte a causa della pandemia, non è stata ancora ufficialmente comunicata, ma il film dovrebbe arrivare nelle sale entro la fine del 2021. C'è ancora un po' di tempo, quindi, per i cinque film di Miriam Leone da recuperare prima di Diabolik.